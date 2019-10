PSA et FCA confirment discuter d'un rapprochement et bondissent en Bourse

(Actualisation: réaction en Bourse, rappel des discussions antérieures entre les deux groupes)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les constructeurs automobiles PSA et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) bondissent en Bourse mercredi après avoir confirmé être en discussions en vue de "créer l'un des principaux groupes automobiles mondiaux".

A Paris, le titre Peugeot gagne 6% à 26,42 euros tandis qu'à Milan, l'action Fiat Chrysler Automobiles (FCA) prend 7,8% à 12,66 euros. Renault, avec qui FCA avait envisagé une fusion au printemps avant d'y renoncer, cède quant à lui 3,6%, à 47,65 euros.

Les deux constructeurs ont chacun confirmé dans des communiqués distincts l'existence de discussions en vue de créer "l'un des principaux groupes automobiles mondiaux". Interrogé par l'agence Agefi-Dow Jones, un porte-parole de PSA n'a pas souhaité faire d'autres commentaires.

Le Wall Street Journal avait rapporté mardi soir que les deux groupes avaient engagé des discussions pour examiner un projet de fusion, dans le cadre d'une transaction qui aboutirait à la création d'un géant automobile transatlantique d'une valeur estimée à 50 milliards de dollars.

Parmi les options examinées figure une fusion entre égaux, par échange d'actions. Le président du directoire du constructeur français, Carlos Tavares, serait nommé directeur général du nouvel ensemble, tandis que le président du conseil de FCA et représentant de la famille Agnelli, John Elkann, conserverait les mêmes fonctions au sein du nouveau groupe, indiquait le Wall Street Journal, citant une source proche du dossier.

Cette proposition de rapprochement intervient quelques mois après que FCA a abandonné une offre de fusion avec Renault. Ce projet avait échoué car Fiat n'était pas parvenu à obtenir l'appui du gouvernement français, important actionnaire de Renault, ni de Nissan Motor, partenaire de Renault au sein de l'alliance avec Mitsubishi.

Le Wall Street Journal avait déjà rapporté en mars dernier des discussions entre les dirigeants de PSA et FCA tout en soulignant les réticences de FCA à s'allier à un constructeur essentiellement européen.

Quatrième constructeur automobile mondial

En se rapprochant, Peugeot et Fiat Chrysler se hisseraient dans le peloton de tête de l'industrie mondiale et s'offrirait une présence élargie à l'échelle planétaire avec de potentielles économies de coûts à la clé.

Les deux groupes ont vendu 8,7 millions de véhicules en cumulé l'an dernier, ce qui les classerait au quatrième rang mondial juste devant General Motors et ses 8,4 millions de voitures vendues. Ils seraient cependant encore loin des trois autres constructeurs. Le numéro un Volkswagen a écoulé 10,8 millions de véhicules l'an dernier, un nombre équivalent à celui de l'alliance Renault/Nissan/Mitsubishi. Toyota se classe troisième avec 10,6 millions de véhicules vendus.

Carlos Tavares s'est montré très favorable à un développement de PSA aux Etats-Unis, où la marque française est absente depuis près de trois décennies. Le dirigeant a déjà esquissé les grandes lignes du retour du groupe dans le pays mais un rapprochement avec Fiat Chrysler lui permettrait d'obtenir directement un large accès au marché américain.

Les concessionnaires Fiat Chrysler, qui commercialisent les populaires marques Jeep et Ram, pourraient notamment proposer des modèles Peugeot.

Pour Fiat Chrsysler, le rapprochement accroîtrait son exposition à l'Europe, où Peugeot a vendu 2,5 millions de voitures l'an dernier contre un million d'unités pour le groupe italo-américain.

L'entreprise présidée par John Elkann a cependant tenté ces dernières années de réduire sa dépendance au Vieux-continent. En s'alliant, Fiat Chrysler et Peugeot vendraient presque autant de véhicules en Europe que Volkswagen, le numéro un européen avec une part de marché de 24%.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

(Ben Dummett, Nick Kostov et Christina Rogers, The Wall Street Journal, et François Schott, Agefi-Dow Jones, ont contribué à cet article)

Agefi-Dow Jones The financial newswire