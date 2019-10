PSA et FIAT CHRYSLER annoncent un projet de fusion

0

Le français PSA et l’italo-américain Fiat Chrysler ont annoncé jeudi un projet de fusion à 50/50. Ce rapprochement permettrait de créer le 4ème plus grand constructeur mondial en terme de ventes annuelles (8,7 millions de véhicules), avec un chiffre d’affaires consolidé de près de 170 milliards d’euros, un résultat opérationnel courant de plus de 11 milliards d’euros sur la base de résultats agrégés 2018, excluant Magneti Marelli et Faurecia.Les conseils des deux constructeurs automobile ont donné à leurs équipes respectives le mandat de finaliser les discussions et conclure un " Memorandum of Understanding " dans les prochaines semaines.L'importante création de valeur générée par cette opération est estimée à près de 3,7 milliards d'euros de synergies annuelles et progressives." Elles découleraient principalement d'une affectation plus efficiente des investissements dans les plateformes de véhicules, les chaines de traction, les technologies et une capacité d'achats plus importante inhérente à la nouvelle dimension du groupe ", explique les deux groupes.Ces estimations de synergies ne sont pas basées sur des fermetures d'usine.Il est prévu que 80% des synergies seraient réalisées à partir de la fin de la quatrième année. Le coût de réalisation de ces synergies est estimé à 2,8 milliards d'euros.Les actionnaires des deux groupes détiendraient respectivement 50% du capital de la nouvelle entité et partageraient donc à parts égales les fruits de ce rapprochement.Celui-ci s'opèrerait grâce à une fusion des deux groupes réunis sous une maison mère néerlandaise.La gouvernance de la nouvelle entité serait équilibrée entre les actionnaires et la majorité des administrateurs serait indépendante.Le Conseil d'Administration serait composé de onze membres. Cinq membres du Conseil seraient nommés par FCA (dont John Elkann en tant que Président) et cinq membres par Groupe PSA (dont l'Administrateur Référent et le Vice-Président). Le CEO (directeur général) serait Carlos Tavares pour une durée initiale de 5 ans et il serait également Membre du Conseil d'Administration. John Elkann serait Président du Conseil d'Administration.La société mère néerlandaise de la nouvelle entité serait cotée sur les places financières d'Euronext (Paris), Borsa Italiana (Milan) et du New York Stock Exchange et continuerait de maintenir une présence importante dans les sièges opérationnels des deux groupes, en France, en Italie et aux Etats Unis.Avant la réalisation de l'opération, FCA distribuerait à ses actionnaires un dividende exceptionnel de 5,5 milliards d'euros, ainsi que sa participation dans Comau. De plus, avant la réalisation de l'opération, Peugeot S.A distribuerait à ses actionnaires ses 46% de parts dans Faurecia.