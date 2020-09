Stellantis dévoile le futur conseil du constructeur piloté par Elkann et Tavares

PARIS (Agefi-Dow Jones)--PSA et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ont dévoilé mardi la composition du conseil d'administration de Stellantis, la structure qui regroupera les activités des deux constructeurs automobiles après leur fusion dont la finalisation est attendue d'ici à la fin du premier trimestre 2021.

Conformément aux termes de l'accord de rapprochement annoncé le 18 décembre 2019, le conseil d'administration de Stellantis sera composé de 11 membres et la majorité des administrateurs non exécutifs seront indépendants, ont indiqué les deux groupes.

"Les administrateurs indépendants sont issus d'horizons professionnels diversifiés et apporteront des perspectives et des expériences significatives et pertinentes, en ligne avec l'esprit dynamique et innovant qui caractérise la création de cette nouvelle entreprise", ont précisé FCA et PSA dans un communiqué commun.

FCA et son actionnaire de référence Exor ont nommé cinq membres, dont John Elkann en qualité de président du conseil d'administration.

PSA et deux de ses actionnaires de référence, EPF/FFP - qui regroupe les intérêts de la famille Peugeot - et la banque publique d'investissement BPIfrance, ont également nommé cinq membres, dont Henri de Castries et Robert Peugeot, qui deviendra vice-président du conseil d'administration de Stellantis.

L'actuel président du directoire de PSA, Carlos Tavares, qui sera directeur général de Stellantis, siègera également au conseil d'administration du nouveau groupe.

La composition complète du conseil d'administration de Stellantis sera soumise aux votes de l'assemblée générale des actionnaires, ont précisé PSA et FCA.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire