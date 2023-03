M. Fredriksen, de Frontline, nommé au conseil de surveillance d'Euronav

Euronav a déclaré que les actionnaires avaient également approuvé la nomination au conseil de surveillance de Marc Saverys de CMB, le plus grand actionnaire du groupe belge, qui s'est opposé à la fusion de Frontline qui aurait donné naissance à la plus grande société de pétroliers cotée en bourse au monde.

Le vote sur la composition du conseil de surveillance du groupe est essentiel pour définir sa stratégie future.

L'accord de fusion entre Frontline et Euronav a été annulé en janvier.

"Je souhaite la bienvenue aux nouveaux administrateurs et je me réjouis de travailler avec le conseil élargi pour poursuivre notre stratégie de croissance rentable et de création de valeur dans l'intérêt de toutes les parties prenantes", a déclaré Grace Reksten Skaugen, présidente du conseil de surveillance d'Euronav, dans un communiqué.

Les actionnaires ont également approuvé les nominations de Cato H. Stonex, représentant Famatown, aligné sur la ligne de front, et de Patrick De Brabandere, représentant CMB.

L'investisseur milliardaire d'origine norvégienne Fredriksen a été élu avec 99,75 % des voix lors de l'assemblée.

CMB et Fredriksen, qui ont augmenté leurs participations dans Euronav au cours de l'année écoulée, obtiennent chacun deux membres du conseil d'administration.

Le nouveau conseil de surveillance sera composé de sept membres : trois représentants de l'ancien conseil d'Euronav, deux représentants de CMB et deux représentants de Famatown, dont Fredriksen.

Famatown appartient à Fredriksen, qui est également le principal actionnaire de Frontline.

Les actions d'Euronav étaient en hausse de 2,9 % à 14,57 GMT.