Hong Kong lève la plupart des restrictions COVID-19, le masque reste obligatoire

par Farah Master et Twinnie Siu

HONG KONG, 28 décembre (Reuters) - Hong Kong va lever à compter de jeudi la plupart des restrictions encore en vigueur contre le COVID-19, abandonnant notamment le pass vaccinal ou la présentation d'un test PCR négatif à l'arrivée, a annoncé mercredi le chef de l'exécutif local, John Lee.

"La ville a atteint un taux de couverture vaccinale relativement élevé, permettant d'ériger une barrière contre l'épidémie", a-t-il déclaré lors d'un point de presse, au cours duquel il a cependant précisé que le port du masque resterait obligatoire.

"Hong Kong a un nombre suffisant de médicaments pour combattre le COVID et les personnels de santé ont gagné en expérience face à la pandémie", a-t-il ajouté.

Le gouvernement hongkongais souhaite rouvrir les frontières avec la Chine continentale à partir du 15 janvier, a encore indiqué John Lee, assurant que les autorités étaient préparées à la levée des restrictions.

"Le moment est venu pour nous de le faire car nous nous y sommes préparés depuis six mois", a-t-il dit. "Toute la société s'y prépare. Nous faisons tout cela en fonction de la situation épidémique locale".

L'obligation de se munir d'un pass vaccinal, imposée en février et qui était indispensable pour accéder à la plupart des endroits à Hong Kong, prendra fin à partir de jeudi. Les règles de distanciation sociale, comme l'interdiction des rassemblements de plus de 12 personnes en public, seront également supprimées.

Depuis près de trois ans, Hong Kong a largement suivi la politique sanitaire restrictive "zéro-Covid" de la Chine et cet assouplissement intervient en même temps que celui décidé ce mois-ci par Pékin. (Avec la contribution de Jessie Pang et Angel Woo ; version française Myriam Rivet et Blandine Hénault, édité par Nicolas Delame)