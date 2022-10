Le dirigeant de Hong Kong, John Lee, prononce son premier discours de politique générale

Voici quelques-uns des points saillants ;

POLITIQUE

- La stabilité sociale est la condition préalable à notre développement, et nous devons nous débarrasser de toute interférence

- Le gouvernement présentera au Conseil législatif (LegCo) des amendements à l'ordonnance sur le drapeau régional et l'emblème régional au cours de l'année législative actuelle, afin de les aligner sur l'ordonnance sur le drapeau national et l'emblème national et sur l'ordonnance sur l'hymne national, le cas échéant.

- Le gouvernement établira le Comité directeur sur l'éducation à l'état de droit, qui sera présidé par le Secrétaire à la justice, afin de lancer un nouveau "Programme de formation des formateurs à l'éducation à l'état de droit" pour promouvoir des messages cohérents et corrects sur l'état de droit dans la communauté.

- Renforcer le système de gestion de la fonction publique afin d'énoncer clairement les valeurs fondamentales et les normes de conduite que les fonctionnaires actuels doivent respecter, et mettre en pratique le principe des "patriotes administrant Hong Kong".

ATTIRER LES ENTREPRISES, LES TALENTS

- Au cours des deux dernières années, la main-d'œuvre locale a diminué d'environ 140 000 personnes. En plus d'entretenir et de retenir activement les talents locaux, le gouvernement va parcourir le monde de manière proactive pour trouver des talents.

- Lee : Nous devons être plus proactifs et agressifs dans la "concurrence pour les entreprises" et la "concurrence pour les talents".

- Mettre de côté 30 milliards de HK$ du Fonds pour l'avenir afin d'établir le Fonds de co-investissement pour attirer les entreprises à s'installer à Hong Kong et investir dans leurs affaires.

- Lancer le Top Talent Pass Scheme pour inciter les talents à poursuivre leur carrière à Hong Kong.

- Permettre aux talents entrants éligibles de demander, lorsqu'ils deviennent résidents permanents, le remboursement du droit de timbre supplémentaire payé pour l'achat d'une propriété résidentielle à Hong Kong.

- Les personnes qui ont obtenu un diplôme des 100 meilleures universités du monde au cours des cinq dernières années et qui n'ont pas encore rempli l'exigence d'expérience professionnelle pourront bénéficier du Top Talent Pass Scheme, sous réserve d'un quota annuel de 10 000.

- Examiner la situation de pénurie de main-d'œuvre dans les secteurs de la construction et des transports respectivement pour élaborer des solutions pertinentes.

ECONOMIE

- Mettre en place une nouvelle Hong Kong Investment Corporation Limited (HKIC) afin d'optimiser davantage l'utilisation des réserves fiscales pour promouvoir le développement des industries et de l'économie, et pour attirer et aider davantage d'entreprises à développer leurs activités à Hong Kong.

CENTRE FINANCIER INTERNATIONAL

- La Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) révisera les Main Board Listing Rules l'année prochaine afin de faciliter la levée de fonds des entreprises de technologie avancée qui doivent encore satisfaire aux exigences en matière de bénéfices et d'historique des transactions.

- HKEX prévoit également de revitaliser le GEM (anciennement connu sous le nom de Growth Enterprise Market) afin de fournir aux petites et moyennes entreprises et aux start-ups une plateforme de collecte de fonds plus efficace.

- Renforcer les atouts en tant que plus grand centre d'affaires offshore en renminbi (RMB), promouvoir le lancement de davantage d'outils d'investissement libellés en RMB et améliorer l'infrastructure du marché.

- Introduire un projet de loi dans le courant de cette année pour exempter le droit de timbre payable pour les transactions effectuées par les teneurs de marché à double comptoir, en vue d'améliorer le mécanisme de négociation des actions RMB.

- Achever dès que possible les préparatifs du lancement du Northbound Trading of Swap Connect, et étudier les améliorations à apporter au Southbound Trading of Bond Connect pour faciliter l'émission et la négociation d'obligations "dim sum" plus diverses.

- Faire de Hong Kong un marché international du carbone.

- Introduire un projet de loi dans le courant de cette année pour proposer un avantage fiscal aux family offices éligibles - un segment de croissance clé de l'industrie de la gestion d'actifs et de patrimoine - avec pour objectif d'attirer au moins 200 family offices pour établir ou étendre leurs opérations à Hong Kong d'ici fin 2025.

- L'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) a commencé les travaux préparatoires à l'émission du "e-HKD" (e-Hong Kong dollar) et collabore avec les institutions du continent pour étendre les tests du "e-CNY" (e-Chinese yuan) comme moyen de paiement transfrontalier à Hong Kong.