Le juge en chef américain Roberts qualifie de "consternante" la fuite d'un projet d'avortement.

La fuite a provoqué une crise interne au sein de la plus haute instance judiciaire du pays et a déclenché une tempête politique, les partisans du droit à l'avortement organisant des rassemblements devant le palais de justice et en divers endroits des États-Unis.

"Une fuite de cette envergure est absolument consternante", a déclaré Roberts lors d'une conférence judiciaire à Atlanta.

"Si la personne à l'origine de cette fuite pense que cela affectera notre travail, c'est tout simplement insensé", a ajouté Roberts.

Le lendemain de la publication du projet, le président de la Cour suprême a annoncé une enquête sur la source de cette fuite sans précédent qu'il a qualifiée de trahison de la confidentialité du processus judiciaire.

Roberts a abordé brièvement la question jeudi lors de la conférence après qu'un autre participant, le juge Ed Carnes de la Cour d'appel du 11e circuit des États-Unis, l'ait interrogé sur "l'éléphant dans la pièce". M. Roberts a fait l'éloge de la main-d'œuvre de la Cour suprême, des greffiers qui servent les neuf juges jusqu'aux employés qui vident les corbeilles à papier la nuit.

"Je ne voudrais pas qu'une seule pomme pourrie change la perception de tout cela", a déclaré M. Roberts.

Le projet d'avis, rédigé par le juge conservateur Samuel Alito et publié par le média Politico, confirmerait une loi du Mississippi interdisant les avortements après 15 semaines de grossesse et annulerait la décision historique Roe v. Wade de 1973 qui a légalisé l'avortement dans tout le pays.

Le tribunal a confirmé l'authenticité du document mais l'a qualifié de préliminaire. La cour doit rendre sa décision dans cette affaire d'ici la fin du mois de juin.

M. Roberts s'est exprimé lors de la 11e Conférence judiciaire du circuit, un rassemblement d'avocats et de juges de la cour d'appel fédérale basée à Atlanta et des tribunaux de district fédéraux de Géorgie, de Floride et d'Alabama. Le juge conservateur de la Cour suprême Clarence Thomas, originaire de Géorgie, devait participer à la conférence vendredi.