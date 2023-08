John Rogers, un cadre influent de Goldman Sachs, quittera son poste de chef de cabinet le mois prochain, selon une note interne.

Il sera remplacé par Russell Horwitz, un vétéran de Goldman Sachs qui rejoindra la banque après avoir travaillé chez Citadel. M. Rogers conservera ses autres responsabilités au sein de l'entreprise, notamment celle de secrétaire du conseil d'administration de la société.

Selon une source au fait de la situation, ces mesures s'inscrivent dans le cadre d'un plan de succession interne.

M. Rogers "a consacré de plus en plus de temps au paysage réglementaire, alors que nous gérons le plus grand nombre de règles depuis Dodd-Frank", a écrit le PDG de Goldman, David Solomon, dans le mémo. "John continuera à se concentrer sur ces domaines.

Goldman Sachs a connu un certain nombre de départs et de retraites très médiatisés au cours des derniers mois, alors qu'elle recentre sa stratégie sur ses principaux domaines d'activité, à savoir la banque d'investissement, le négoce et la gestion d'actifs et de patrimoine, après une incursion malheureuse dans le secteur de la banque de consommation.

Les bénéfices de Goldman Sachs ont chuté de 60 % au deuxième trimestre, manquant les estimations, les dépréciations des activités de consommation et des investissements immobiliers de la banque d'investissement ayant pesé sur les résultats.

Le mois dernier, Goldman a réintégré un ancien cadre supérieur, Tom Montag, au sein de son conseil d'administration. Le conseil d'administration soutient la concentration de Solomon sur ses activités principales à Wall Street et sur la gestion d'actifs, a rapporté Reuters le mois dernier en citant deux sources.

Horwitz, qui a travaillé chez Goldman pendant 16 ans, rejoindra Goldman Sachs en tant qu'associé et membre du comité de direction, sous la responsabilité de Solomon, selon le mémo.

Depuis qu'il a quitté l'entreprise, il a occupé le poste de responsable des affaires mondiales chez Citadel, où il était chargé de la communication, du marketing, des affaires réglementaires et gouvernementales, ainsi que de la philanthropie.

Le New York Times avait déjà fait état de cette nomination.