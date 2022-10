Les écologistes et les investisseurs contestent la nomination du PDG Moeller au poste de président du conseil d'administration de P&G.

Des organisations environnementales à but non lucratif, dont Friends of the Earth et Natural Resources Defense Council (NRDC), ont exhorté les actionnaires à voter contre Moeller en tant que président et à s'opposer à deux autres administrateurs du conseil d'administration, car ils affirment que P&G a pris des "mesures insuffisantes" pour faire face aux risques liés à la déforestation dans sa chaîne d'approvisionnement.

Les groupes ciblent depuis longtemps P&G pour sa dépendance à l'égard de la pâte de bois vierge pour la fabrication de produits en papier tels que Charmin et Bounty.

Les groupes demandent le remplacement de Moeller par un président indépendant.

Le New York State Common Retirement Fund, les fonds de pension de la ville de New York et la société d'investissement socialement responsable Trillium Asset Management prévoient de voter contre Moeller et les deux administrateurs du conseil, Angela Braly et Patricia Woertz, selon les représentants des actionnaires et les bulletins de vote. Braly préside le comité de gouvernance et de responsabilité publique et Woertz est membre de ce comité.

Le responsable de la défense des intérêts de Trillium, Jonas Kron, a déclaré dans un courriel que les investisseurs ont de grandes attentes à l'égard de P&G et de son conseil d'administration après avoir adopté une résolution des actionnaires en 2020 lui demandant de publier un rapport sur la façon dont elle pourrait améliorer les efforts pour mettre fin à la déforestation.

"Les actions du conseil d'administration à ce jour concernant la déforestation ont été insuffisantes", a-t-il ajouté.

Le fonds souverain de Norvège prévoit également de voter contre Moeller, selon un avis de vote sur son site Web.

Institutional Shareholder Services Inc et Glass Lewis, des sociétés qui font des recommandations de vote largement suivies par les investisseurs, ont déclaré que les actionnaires devraient soutenir Moeller et les deux directeurs.

ISS a déclaré que les investisseurs devraient faire preuve de prudence lorsqu'ils soutiennent Moeller et les administrateurs en raison des "préoccupations actuelles" concernant la déforestation.

L'année dernière, le NRDC a également demandé aux investisseurs de voter contre Braly. Elle a reçu moins de votes que les autres administrateurs, mais tous ont reçu un soutien supérieur à 90 %.

Cet été, P&G a déclaré dans une mise à jour qu'elle visait à cesser d'acheter de la pâte à papier, un ingrédient clé de son papier toilette Charmin le plus vendu, dans certaines forêts du Canada et qu'elle élaborerait un plan pour réduire les achats de la matière première dans d'autres zones boisées.