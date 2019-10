ELECTROLUX bien orienté après son troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Electrolux ( +4,99% à 263,1 couronnes suédoises) a dégagé un bénéfice net de 739 millions de couronnes au troisième trimestre contre 1,162 milliard un an plus tôt. Le résultat opérationnel s'élève à 1,19 milliard, en repli de 32%. Il comprend des éléments non récurrents de - 412 millions de couronnes relatifs à des charges de restructuration. La marge ressort à 3,7%. Pour sa part, le chiffre d’affaires du fabricant suédois d’appareils électroménagers a progressé de 7% à 32,5 milliards de couronnes. Concernant ses perspectives pour 2019, Electrolux a reconfirmé sa vision du marché.Sur la base des niveaux actuels des tarifs commerciaux, le groupe estime que l'impact négatif des matières premières, des tarifs commerciaux et des taux de change d'une année sur l'autre sera d'environ 1,6 milliard de couronnes suédoises en 2019, contre 1,4 à 1,6 milliard de couronnes suédoises précédemment estimé." L'augmentation nette est attribuable à un effet de change plus défavorable, tandis que l'effet combiné des matières premières et des tarifs commerciaux devrait être moins négatif qu'il y a un trimestre ", a commenté Jonas Samuelson , CEO du groupe.Pour les neuf premiers mois de 2019, le prix a totalement compensé ce vent contraire. Cela devrait être également le cas pour l'ensemble de l'année." Pour l'avenir, je suis convaincu que nous sommes bien positionnés pour créer de la valeur pour nos actionnaires ", a poursuivi Jonas Samuelson