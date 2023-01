Danone renforce son équipe de direction

La multinationale alimentaire française Danone annonce aujourd'hui la nomination de trois Directeurs Généraux Adjoints (DGA) aux compétences élargies, pour accroître sa performance sur ses marchés en rapprochant les catégories et les régions : Véronique Penchienati-Bosetta, Shane Grant et Juergen Esser . Directement rattachés à Antoine de Saint-Affrique, Directeur Général du groupe, ils poursuivront la mise en œuvre de la stratégie Renew Danone. Danone annonce aussi la nomination de Pablo Perversi en tant que Directeur Général Europe.Pablo Perversi sera rattaché à Véronique Penchienati-Bosetta et siègera au Comité Exécutif de Danone. Précédemment, il a occupé les fonctions de Directeur Innovation, Qualité et Développement durable de Barry Callebaut et Vice-Président Foods Europe et membre du Comité exécutif d'Unilever Europe.Véronique Penchienati-Bosetta, actuellement Directrice Générale International, est nommée DGA Groupe, DG International et DG Nutrition Spécialisée, Eaux, Global Marketing & Digital. Elle supervisera les Zones Europe, CNAO (Chine, Asie du Nord et Océanie) et Reste du Monde (CIS, AMEA). Elle pilotera également les catégories Nutrition spécialisée et Eaux, et les fonctions Global Marketing & Digital.Shane Grant, jusqu'alors Directeur Général de la zone Amérique du Nord, est nommé DGA Groupe, DG Amériques et DG Produits laitiers et d'origine végétale, et Global Sales. Il supervisera les Zones NORAM (Amérique du Nord) et LATAM (Amérique latine) de même que la catégorie Produits laitiers et d'origine végétale (EDP) et les fonctions Global Customer & Commercial Leadership. Juergen Esser , aujourd'hui Directeur Général Finances, Technologie & Data, est nommé DGA Groupe, en charge des fonctions Finances, Technologie & Data.