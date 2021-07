Suez confirme ses prévisions pour 2021 après un S1 en amélioration par rapport à 2019

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Suez a confirmé mercredi ses perspectives pour 2021 après avoir vu ses résultats croître au premier semestre non seulement par rapport à la même période de 2020, plombée par la crise sanitaire, mais aussi par rapport aux six premiers mois de 2019.

La performance de Suez sur les six premiers mois de 2021 "valide les objectifs stratégiques et financiers du plan Suez 2030" et démontre la capacité du groupe à exécuter ce plan, a indiqué le directeur financier de Suez, Julian Waldron, lors d'un entretien accordé à l'agence Agefi-Dow Jones.

Pour l'exercice en cours, Suez table toujours sur des revenus supérieurs à 16 milliards d'euros, avec "un retour de la croissance organique". Le groupe vise également un résultat opérationnel (Ebit) compris entre 1,4 milliard et 1,6 milliard d'euros, un bénéfice net par action de 0,8 à 0,85 euro et un flux de trésorerie libre récurrent de plus de 500 millions d'euros.

Sur les six premiers mois de 2021, le groupe a dégagé un résultat net part du groupe de 298 millions d'euros, contre une perte nette part du groupe de 538 millions d'euros à la même période de 2020 et un bénéfice net de 212 millions d'euros au premier semestre de 2019. Les résultats du premier semestre 2020 avaient pâti des effets négatifs de la crise sanitaire sur l'économie.

L'Ebit du premier semestre a atteint 798 millions d'euros, contre 76 millions d'euros un an plus tôt et 645 millions d'euros sur la même période de 2019.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est établi à 1,6 milliard d'euros, contre 1,2 milliard d'euros un an plus tôt et 1,52 milliard d'euros au premier semestre 2019. Il a représenté 18,4% du chiffre d'affaires, à comparer à 14,6% au premier semestre 2020 et 17,6% sur les six premiers mois de 2019.

Vigilance sur les activités Eau au troisième trimestre

Le chiffre d'affaires de Suez a progressé de 6,7% sur un an à données publiées, pour atteindre 8,71 milliards d'euros. A taux de change et périmètre constants, les ventes ont augmenté de 11% sur un an et de 5,7% par rapport au premier semestre de 2019.

Le chiffre d'affaire des activités "Eau" a crû en données organiques de 4,1% sur un an et de 0,7% sur deux ans, à 3,28 milliards d'euros. En données publiées, le chiffre d'affaires du segment "Eau" a connu un repli de 2,7% par rapport au premier semestre 2019, en raison principalement d'une effet devise négatif, a indiqué Julian Waldron à l'agence Agefi-Dow Jones.

Le segment "Eau" a été "très résilient" au premier semestre de cette année, malgré l'impact sur le tourisme de la crise sanitaire, a souligné le dirigeant. L'été étant une période très importante pour cette activité, notamment en Espagne et en France, le groupe reste "vigilant" en ce début de troisième trimestre, a ajouté Julian Waldron.

Le chiffre d'affaires des activités de recyclage et valorisation des déchets a atteint 3,91 milliards d'euros, en croissance organique de 19,9% sur un an et de 11,5% par rapport au premier semestre 2019.

L'OPA de Veolia débutera jeudi

Sur le plan du rapprochement du groupe avec son concurrent Veolia, Suez a indiqué mercredi que les "travaux qui donneront naissance au nouveau Suez et ceux liés à l'offre publique d'achat (OPA) de Veolia se poursuivent pour atteindre l'objectif d'une finalisation de l'opération d'ici fin 2021".

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé mercredi que, après avoir déclaré conforme le projet d'offre la semaine dernière, l'OPA serait ouverte le 29 juillet. "Sa date de clôture sera fixée après réception par l'AMF des éléments justificatifs concernant l'autorisation de l'opération de rapprochement au titre du contrôle des concentrations par la Commission européenne", a précisé l'Autorité.

Veolia a déposé fin juin son projet d'OPA sur Suez, au prix de 20,50 euros par action. Selon les éléments présentés par les deux groupes, l'accord prévoit la mise en oeuvre du projet de Veolia de constituer un "champion mondial de la transformation écologique" avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 37 milliards d'euros, tandis qu'un "nouveau Suez", dont le chiffre d'affaires s'établirait à environ 7 milliards d'euros, serait axé principalement sur les activités de Suez dans l'eau municipale et le déchet solide en France.

