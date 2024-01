Actuellement, Ken Fisher occupe le poste de directeur de la technologie et de vice-président chez Kimco Realty Corp. Dans sa carrière antérieure, il a occupé le poste de directeur chez Deloitte & Touche LLP. M. Fisher a obtenu un diplôme de premier cycle à l'université Johns Hopkins et un diplôme d'études supérieures et un MBA à l'université de Floride.