Kenneth Griffin rentre à l'université de Harvard en 1986. Dès sa deuxième année, il s'intéresse activement à la Bourse et installe même un satellite spécial pour recevoir les données des marchés en temps réel depuis sa chambre d'étudiant.



Griffin lance un fonds d'arbitrage d'obligations convertibles. Nous sommes en 1987, le krach frappe et Griffin devient riche. Il obtient un diplôme en économie, puis attire l'attention d'un investisseur nommé Frank C. Meyer, fondateur de Glenwood Capital.



Griffin fonde officiellement son fonds d'investissement basé à Chicago le 1er novembre 1990 avec 4,2 millions de dollars et le nomme Citadel Investment Group. Il est aujourd'hui encore le Président et le chef de la direction du hedge fund. Citadel est une vraie réussite et représente un des plus grands fonds de couverture du monde. En 2010, sa fortune est évaluée à 2 milliards de dollars par le magazine Forbes, ce qui fait de lui la 488ème fortune planétaire.



Très discret à l'époque, Griffin a du s'adapter au succès de son hedge fund et assurer sa visibilité. Il est aujourd'hui sur le devant de la scène médiatique. Il a accordé une entrevue au magazine Institutional Investor, a fait la Une du magazine Bloomberg et a été interviewé par le New York Times. En mai 2008, il a publiquement critiqué les pratiques de Wall Street et a accusé les traders d'être trop jeunes et de manquer de maturité et de sagesse.



En dehors du monde des affaires, le pionnier des fonds de couverture se consacre au mécénat. Il aurait payé un prix record (60,5 millions de dollars) pour un tableau de Paul Cézanne. Il a également fait don de 19 millions de dollars à l'Art Institute de Chicago, dont il est administrateur. En 2004, Kenneth Griffin et sa femme, Anne, ont été classés par le magazine Art Nouvelles parmi les dix collectionneurs d'art les plus actifs au monde.



Griffin est membre de plusieurs conseils philanthropiques. C'est un partisan actif des causes éducatives. Il participe activement à l'amélioration de la communauté et des institutions civiques et culturelles de Chicago.



Il siège au conseil consultatif d'Eurasia Group et au Comité sur la réglementation des valeurs mobilières. Il est membre de l'Economic Club de Chicago. En Juin 2002, Griffin a été inclus dans le classement du CFO Magazine qui recense les 100 personnes les plus influentes dans le monde de la finance.

