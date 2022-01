Ipsen nomme Karen Witts en tant que membre indépendante du conseil d'administration

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pharmaceutique Ipsen a annoncé vendredi la nomination de Karen Witts en tant que membre indépendante du conseil d'administration.

"Il sera proposé à l'assemblée générale qui se tiendra en 2022 de ratifier cette décision pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, Carol Stuckley, qui expirera à l'occasion de l'assemblée générale de 2025", a indiqué Ipsen dans un communiqué.

Karen Witts occupait jusqu'en octobre dernier le poste de directrice financière du groupe britannique de restauration collective Compass Group. Auparavant, elle était directrice financière du distributeur d'articles de bricolage Kingfisher et a occupé divers postes stratégiques en finance dans des entreprises de télécommunications telles que Vodafone Group Services Limited et BT PLC.

Selon Ipsen, Karen Witts apportera au groupe "une solide expérience en transformation, investissement et gestion du risque, ainsi qu'en qualité d'administratrice non exécutive et présidente de comités d'audit".

A la suite de la cooptation de Karen Witts, le conseil d'administration d'Ipsen se compose de quatorze administrateurs, dont six femmes et huit hommes. Quatre de ces administrateurs sont indépendants.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2022 01:20 ET (06:20 GMT)