La valeur du jour en Europe - H&M affiche son optimisme après un deuxième trimestre en ligne, le titre bondit

H&M grimpe de 9,83% à 158,81 couronnes suédoises après un deuxième trimestre globalement conforme aux attentes et des perspectives rassurantes. Ainsi, le groupe de prêt-à-porter a fait état d’un bénéfice net de 4,5 milliards de couronnes au deuxième trimestre, stable sur un an. Pour sa part le chiffre d’affaires a augmenté de 11% pour atteindre 57,474 milliards sur la période. En monnaies locales, celui-ci ressort en hausse de 6%. Les ventes en ligne ont quant à elles bondi de 27% en couronnes suédoises et de 20% en monnaies locales."Le groupe H&M continue d'augmenter les ventes à plein tarif, de réduire les démarques et d'accroître sa part de marché, démontrant ainsi que les clients apprécient nos collections et les améliorations que nous apportons à notre assortiment de produits et à l'expérience client ", s'est félicité Karl-Johan Persson , président directeur général.Par ailleurs, les ventes des collections d'été ont "très bien" démarré, selon le groupe. Le chiffre d'affaires du mois de juin devrait augmenter de 12 % en monnaies locales.En parallèle, H&M estime que les coûts des démarques par rapport aux ventes diminueront d'environ 1,5% au troisième trimestre par rapport à la même période l'an dernier. Il s'agirait du quatrième trimestre consécutif avec une réduction des démarques."Le travail de transformation produit ses effets et se poursuivra à un rythme rapide dans nos domaines d'intervention stratégiques", a ajouté Karl-Johan Persson Dans ce contexte, H&M a revu à la baisse le nombre de nouveaux magasins en faveur d'investissements numériques encore plus importants. L'ouverture nette de nouveaux magasins pour l'ensemble de l'année 2019 sera donc de l'ordre de 130, soit 45 magasins de moins que ce qui avait été communiqué précédemment.