adidas : le titre bondit, spéculations sur un nouveau DG

L'action adidas s'envole de plus de 22% vendredi à la Bourse de Francfort, la presse allemande évoquant le nom de l'actuel patron de Puma comme possible successeur de Kasper Rorsted La publication économique 'Manager Magazin' rapporte sur son site Internet que le directeur général de Puma, Björn Gulden, âgé de 57 ans, devrait rejoindre le groupe à la fin de l'année pour succéder à Kasper Rorsted , 60 ans et désormais sur le départ.Manager Magazin précise que Gulden, du fait de l'existence d'une clause de non-concurrence, ne va pas pouvoir être embauché directement, ce qui signifie que Harm Ohlmeyer, le directeur financier d'adidas, serait appelé à prendre prendre la direction du groupe dans un premier temps, à titre intérimaire.'Etant donnée la solide réputation dont jouit M. Gulden et l'impact visible qu'il a eu sur Puma, cette nomination constituerait une nouvelle positive', estiment les analystes de RBC.'adidas a désespérément besoin d'une nouvelle stratégie, d'une attention renouvelée sur l'exécution, d'un remodelage de son offre produits (en particulier dans les chaussures lifestyle) et d'une réparation en bonne et due forme de son activité en Chine', explique le bureau d'études.'Nous pensons que M. Gulden est en mesure d'apporter tout cela, même s'il est peu probable que cela se fasse du jour au lendemain', ajoute RBC.Avec une baisse de plus de 55% depuis le début de l'année, le titre adidas accuse l'une des plus mauvaises performances hebdomadaires de l'indice DAX en 2022.D'après RBC, l'envolée de 22% de son cours de Bourse aujourd'hui correspond surtout à des rachats de positions vendeuses, dus au sentiment de marché négatif qui entoure la valeur.'Selon nous, cette réaction est disproportionnée et l'action est appelée à effacer une grande partie de ses gains', prévient-il.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.