La valeur du jour à Wall Street - UNDER ARMOUR relève son objectif de bénéfice 2019 après un bon début d'année

Under Armour grimpe de 3,96% à 20,47 dollars à Wall Street après avoir affiché un solide premier trimestre 2019 et rehaussé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'exercice, la forte demande à l'étranger ayant compensé la chute des ventes nord-américaines. Ainsi, le fabricant de vêtement de sport a affiché un bénéfice net de 22,4 millions de dollars au premier trimestre 2019, soit 5 cents par action contre une perte de 30,2 millions de dollars, soit 7 cents par action un an plus tôt. Quant au chiffre d’affaires, il est en hausse de 2% et atteint 1,2 milliard de dollars.Un trimestre dont s'est félicité Kevin Plank , président et chef de la direction d'Under Armour. Celui-ci a par ailleurs affiché sa confiance pour l'exercice en cours."Alors que nous exécutons notre plan à long terme, Under Armour émergera à partir de 2019 (…) comme une marque et une entreprise encore plus forte ", a commenté Kevin Plank Ainsi, Under Armour a revu son objectif de bénéfice annuel à la hausse. Il devrait maintenant se situer entre 220 et 230 millions de dollars, comparativement à la fourchette de 210 à 230 millions prévue précédemment.Par ailleurs, le bénéfice par action devrait maintenant se situer entre 33 et 34 cents comparativement à la fourchette de 31 à 33 cents prévue précédemment.