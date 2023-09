Klaus-Michael Kuehne est un homme d'affaires allemand qui a fondé Melmed Holding AG et IPMD GmbH et qui a été à la tête de 6 entreprises différentes. Actuellement, M. Kuehne occupe le poste de président de la Fondation Klaus-Michael Kuehne, de président de Khne Logistics University GmbH, de directeur général de Melmed Holding AG et de directeur général et directeur d'IPMD GmbH. Il est également membre du conseil d'administration de Khne + Nagel International AG (ancien président), Altrazeal AG et Oradisc GmbH et président de Khne-Stiftung. Dans le passé, M. Kuehne a été directeur de l'exploitation chez Meldex International Plc et directeur général adjoint chez BioProgress Plc (une filiale de Meldex International Plc) et consultant principal chez TSM Corp. M. Kuehne a obtenu un diplôme de premier cycle à la faculté de droit de Bucerius.

