Klaus Rosenfeld est un homme d'affaires allemand qui a été à la tête de 8 entreprises différentes. Il est actuellement co-directeur général de Schaeffler Wlzlager Beteiligungsgesellschaft mbH, co-directeur général d'INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG, directeur général de Schaeffler Automotive Buehl GmbH & Co. KG, Directeur général de Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Chief Executive Officer de Schaeffler AG, Chief Financial Officer de Schaeffler Group USA, Inc. et Member-Management Board de IHO Beteiligungs GmbH (qui sont toutes des filiales de INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG) et Chief Executive Officer de Schaeffler Motorenelemente AG & Co. KG. Klaus Rosenfeld est également membre du conseil d'administration de Continental AG, Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Schaeffler India Ltd. et Schaeffler Holding China Co. Ltd. et membre du conseil d'administration d'IHO Beteiligungs GmbH. Dans le passé, il a occupé le poste de co-directeur général chez IHO Holding Gmbh & Co. KG et de directeur financier de la Dresdner Bank AG. Klaus Rosenfeld est titulaire d'un MBA de l'université de Mnster.

Principales sociétés SCHAEFFLER AG Chief Executive Officer INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG Chief Executive Officer