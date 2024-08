Laxman Narasimhan occupe le poste de Group Chief Executive Officer & Executive Director chez Reckitt Benckiser Group Plc. M. Narasimhan est également membre du conseil d'administration de la Brookings Institution et membre du Council on Foreign Relations, Inc. Au cours de sa carrière antérieure, il a été directeur général et directeur chez Reckitt Benckiser (Bangladesh) Ltd, directeur commercial mondial chez PepsiCo, Inc. et directeur financier et vice-président principal de PepsiCo Americas Foods (une filiale de PepsiCo, Inc.) et directeur et gestionnaire chez Mckinsey & Co. (Haryana). Il a obtenu un diplôme d'études supérieures du Joseph H Lauder Institute of Management & International, un MBA de la Wharton School de l'université de Pennsylvanie et un diplôme de premier cycle du College of Engineering de Pune.

