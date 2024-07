Homme le plus riche d'Asie et onzième fortune mondiale selon le classement Forbes 2011, Li Ka-shing est le patron des conglomérats Hutchison Whampoa, Cheung Kong holdings ainsi que du groupe Watson, leader mondial de la gestion portuaire.



A 17 ans, Li Ka-shing abandonne sa scolarité pour vendre des montres dans le magasin de son oncle. Élément appliqué, il devient le meilleur vendeur en peu de temps et à 19 ans, il est nommé directeur du magasin. Il est ensuite recruté par une entreprise pour vendre divers objets métalliques en porte à porte. Vendeur la journée, il travaille également la nuit au suivi de la fabrication. Ce job lui permet de maitriser le fonctionnement d'une usine et la commercialisation des produits.



En 1947, Li Ka-shing emprunte un peu d'argent à sa famille et se lance dans la vente de fleurs artificielles haut de gamme à prix bas. Il crée une usine pour les fabriquer et s'entoure des meilleurs commerciaux. La renommée de l'usine de fleurs grandit et Li-Ka shing décroche de juteux contrats. En quelques années, il devient le plus grand fournisseur de fleurs artificielles d'Asie.



Dans les années soixante, la révolution culturelle pousse beaucoup de hongkongais à quitter le pays et le prix de l'immobilier s'effondre. Li Ka-shing, persuadé que les cours finiront par remonter, achète de nombreux terrains. En 1971, il crée la société immobilière Cheung Kong.



En quelques années, le businessman s'impose comme l'homme fort de l'immobilier à Hong-Kong. La mondialisation battant son plein, il commence à investir dans les ports pressentant le rôle stratégique qu'ils sont amenés à jouer.



En 1979, Li Ka-shing prend le contrôle de Hutchinson Wampoa Limited dont il détient 22%. Dès lors, commence une expansion rapide qui permet à HWL de s'implanter à Rotterdam et au Panama. Le groupe est devenu le premier opérateur portuaire mondial.



Depuis, Li Ka-shing n'a cessé de multiplier les investissements dans divers domaines dont la téléphonie. En 1999, il cède au groupe Mannesman pour près de 15 milliards de dollars les 44,8% qu'il détient du capital d'Orange. Le nombre d'abonnés frôle les 20 millions, répartis au Moyen-Orient, en Amérique du Sud et en Europe. Premier investisseur dans la téléphonie 3G, il est leader sur ce segment en Europe.



Internet n'est pas en reste, il injecte 120 millions de dollars dans le réseau social Facebook dont il détient 0,8%.



En 2005, il rachète la chaine de parfumerie Marionnaud. Il détient également la compagnie aérienne Air Canada.