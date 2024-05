(Reuters) - Des pluies diluviennes se sont abattues sur l'Etat du Rio Grande do Sul, au Brésil, durant le week-end, faisant au moins dix morts.

Le gouvernement local a prévenu que la situation était grave et pourrait encore se détériorer, alors que 21 personnes sont portées disparues dans cet Etat du sud du Brésil.

Le gouverneur de l'Etat, Eduardo Leite, a dit qu'il s'était entretenu avec le président brésilien, Luiz Inacio Lula da Silva.

"Nous sommes confrontés au pire moment, au pire désastre de notre histoire. Ce qui se passe maintenant dans le Rio Grande do Sul est absolument, absurdement, extraordinairement sérieux", a dit Eduardo Leite. "Et malheureusement, cela empire."

Luiz Inacio Lula da Silva doit se rendre sur place jeudi.

Selon Eduardo Leite, des tempêtes ont causé les dégâts les plus importants qu'ait connu l'Etat ces dernières années. Plusieurs villes sont isolées alors que des ponts se sont effondrés et que des routes ont été détruites par des inondations et des glissements de terrain.

Plus de 3.400 personnes ont été déplacées en raison des tempêtes, ont estimé les autorités.

Le gouvernement de l'Etat a mis en garde mardi contre des risques d'inondations "dans tout l'Etat" en raison de probables "fortes précipitations" dans les prochains jours.

(Marcela Ayres; version française Camille Raynaud)