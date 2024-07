Plus de 100 pays devraient soutenir une alliance mondiale contre la faim proposée par le Brésil pour lutter contre le nombre croissant de personnes souffrant de la faim dans le monde, a déclaré un ministre brésilien.

Le ministre du développement social, Wellington Dias, a déclaré à Reuters lors d'une interview jeudi qu'il se rendrait aux Nations unies la semaine prochaine pour promouvoir l'alliance, une initiative clé du président Luiz Inacio Lula da Silva visant à réduire la pauvreté au Brésil et dans le monde.

Depuis que Lula a pris ses fonctions l'année dernière pour un troisième mandat non consécutif, le Brésil a fait des progrès dans la réduction de l'insécurité alimentaire et de la pauvreté dans la plus grande économie d'Amérique latine, a déclaré le ministre.

Le Brésil s'attend à ce que l'initiative bénéficie d'un soutien important au sein du groupe des pays riches du G20 que le pays sud-américain préside cette année.

Le lancement officiel de l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté est prévu pour le sommet du G20 à Rio de Janeiro en novembre, mais toutes les questions concernant les textes de l'accord ont été entièrement résolues, a déclaré M. Diaz, ce qui permet à plusieurs pays d'annoncer leur soutien dès le mois de juillet lors d'une réunion du G20 dans la ville brésilienne.

"Nous travaillons sur des engagements signés et je pense qu'il est possible d'atteindre plus d'une centaine de pays d'ici novembre", a-t-il déclaré.

L'alliance vise à établir des mécanismes d'allocation efficace des ressources financières et des connaissances. Son objectif est de faire disparaître tous les pays de la carte de la faim de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) d'ici à 2030.

Le Brésil a atteint cet objectif en 2014 avec un taux de sous-alimentation inférieur à 2,5 % pendant trois ans, mais il est revenu sur la carte de la faim en 2021, lorsque le taux a augmenté à 4,1 %, s'aggravant à 4,7 % en 2022.

La FAO publiera son rapport annuel sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde (SOFI) dans le courant du mois et devrait montrer une augmentation de la faim dans le monde en 2023.

Selon M. Dias, ce rapport devrait refléter une amélioration de l'indice brésilien, car les données de l'agence de statistiques du pays montrent que le nombre de personnes confrontées à une insécurité alimentaire grave est tombé à 8,7 millions, contre 33,1 millions en 2022.

"Le Brésil sera probablement l'un des pays qui enregistrera la plus forte, voire la plus forte, réduction de l'insécurité alimentaire par rapport à sa population, ainsi que de l'extrême pauvreté et de la pauvreté", a déclaré le ministre, ajoutant que cela renforcerait les références de son pays à la tête de l'alliance mondiale proposée.

M. Dias a déclaré que l'objectif du Brésil était de quitter à nouveau la carte de la faim d'ici à 2026, date à laquelle le mandat de M. Lula prendra fin.