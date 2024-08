Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a eu raison d'atténuer ses critiques à l'égard de la banque centrale et s'il nomme Gabriel Galipolo à la tête de l'autorité monétaire dans le courant de l'année, ce sera un excellent choix, a déclaré à Reuters son ancien tsar des finances.

Guido Mantega, qui a été ministre des finances pendant une partie du gouvernement de Lula (2003-2010), a déclaré dans une interview lundi que le dirigeant de gauche lui demandait "périodiquement" son avis sur les questions économiques.

En juin, M. Mantega faisait partie des économistes qui ont rencontré le président et lui ont conseillé de cesser d'attaquer le chef de la banque centrale, Roberto Campos Neto, pour ce que M. Lula considérait comme les taux d'intérêt excessivement élevés du Brésil, actuellement à 10,50 %.

Lula et Campos Neto, qui a été nommé par l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro, ont eu une prise de bec publique en juin après que la banque centrale a mis en pause un cycle d'assouplissement monétaire malgré la pression du gouvernement pour continuer à réduire les taux.

Lula a baissé le ton sur les conseils des économistes.

"Il y avait trop de bruit à cause des critiques de Lula, alors j'ai pensé que ce genre de choses devait cesser", a déclaré M. Mantega, un partisan de longue date de l'augmentation des dépenses de développement, ce qui ne lui a pas valu les faveurs des marchés financiers.

M. Mantega a été le plus ancien ministre des finances du Brésil, de 2006 à 2015, travaillant à la fois sous Lula et sous son successeur, Dilma Rousseff, qui a présidé à une crise économique majeure et a été destituée en 2016.

M. Mantega, qui estime que l'administration Lula est sur la voie de l'équilibre des comptes publics, a déclaré qu'il soutenait la nomination potentielle par M. Lula de Gabriel Galipolo au poste de gouverneur de la banque centrale à l'expiration du mandat de M. Campos Neto en décembre.

M. Galipolo, ancien secrétaire exécutif du ministère des finances, est directeur de la politique monétaire de la banque centrale depuis 2023, date à laquelle M. Lula l'a nommé directeur. Il est largement considéré comme le favori pour remplacer Campos Neto.

M. Mantega a fait valoir que le prochain directeur de la banque centrale devrait être expérimenté et avoir une connaissance approfondie de la macroéconomie, en plus d'être proche de M. Lula et d'avoir sa confiance.

"Galipolo a ce profil", a déclaré M. Mantega. "Il serait un excellent choix.

PAS DE BRASKEM, PAS DE VALE

Lula a gardé Mantega comme "conseiller informel" mais avait l'intention de le nommer à un poste dans une entreprise.

Ces derniers mois, le gouvernement a sondé M. Mantega sur la possibilité de devenir membre du conseil d'administration du producteur pétrochimique Braskem, qui est contrôlé par le conglomérat Novonor et le géant pétrolier public Petrobras.

Mais les discussions n'ont pas progressé, a-t-il déclaré.

"Je ne sais pas ce qui se passe, je n'ai reçu aucune information supplémentaire à ce sujet", a déclaré M. Mantega.

En janvier, des médias, dont Reuters, ont indiqué que Lula avait engagé des discussions avec le géant minier Vale et qu'il souhaitait que Mantega soit nommé au conseil d'administration de l'entreprise, voire qu'il en devienne le PDG.

Vale a été privatisée dans les années 1990 et son actionnariat est dispersé, mais le gouvernement exerce toujours une influence significative puisque ses principaux actionnaires comprennent un fonds de pension géré par le prêteur public Banco do Brasil.

M. Mantega a déclaré qu'il n'accepterait pas de jouer un rôle dans l'entreprise.

"Il n'y a aucune chance", a-t-il déclaré lorsqu'on l'a interrogé sur Vale. "Je n'ai aucune envie d'y travailler. (Reportage de Bernardo Caram ; Rédaction de Gabriel Araujo ; Edition de Leslie Adler)