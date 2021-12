La valeur du jour à Wall Street - Oracle affaibli par le coûteux rachat de Cerner

L'action Oracle perd 3,57% à 93,18 dollars et sous-performe le Nasdaq Composite après avoir déjà cédé plus de 6% vendredi. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. L'éditeur de logiciels professionnels a confirmé aujourd'hui les informations de vendredi de la presse américaine sur un rachat de Cerner, un groupe de logiciels spécialisé dans la santé. La facture est salée : la firme fondée par Larry Ellison va cracher 28,3 milliards de dollars en numéraire au bassinet.Oracle propose 95 dollars par action, soit une prime de 19,5% avant les rumeurs de vendredi sur une possible offre. Oracle explique que cette transaction sera immédiatement relutive au niveau du bénéfice par action ajustée, un an après la finalisation de la transaction." Une acquisition de l'entreprise donnerait un accès immédiat à une base de données substantielle de dossiers de patients à partir de laquelle il serait possible d'effectuer des analyses, ainsi qu'à une base significative de relations avec les clients ", explique JPMorgan. Il ajoute que la croissance du marché des dossiers médicaux électroniques est faible, à un taux à un chiffre, et Cerner a mis en place depuis plusieurs années une stratégie visant à rajeunir son chiffre d'affaires tout en prenant des mesures pour réduire la structure des coûts." Le taux de croissance du chiffre d'affaires d'Oracle a déjà augmenté cette année - Cerner sera un énorme moteur supplémentaire de croissance du chiffre d'affaires pour les années à venir, car nous étendrons son activité à de nombreux autres pays dans le monde. C'est exactement la stratégie de croissance que nous avons adoptée lorsque nous avons acheté NetSuite, sauf que l'opportunité de revenus de Cerner est encore plus grande ", a déclaré la Directrice générale, Safra Catz." Cette nouvelle génération de systèmes d'information médicale promet de réduire la charge de travail administratif qui pèse sur nos professionnels de la santé, d'améliorer la confidentialité et les résultats pour les patients et de réduire les coûts globaux des soins de santé " a poursuivi le fondateur d'Oracle, Larry Ellison