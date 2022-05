Musk obtient un financement de plus de 7 milliards de dollars de la part d'investisseurs dont Larry Ellison

Musk a révélé dans un dépôt qu'il avait reçu des lettres d'engagement de participation de la part d'investisseurs tels que Sequoia Capital, Brookfield, Qatar Holding et d'autres.

Cette démarche intervient alors que le prêt sur marge de Musk a été réduit à 6,25 milliards de dollars, contre 12,5 milliards de dollars annoncés précédemment, a révélé le dépôt.

Musk continuera à discuter avec les détenteurs actuels de Twitter, y compris l'ancien chef de la société, Jack Dorsey, pour apporter des actions à l'acquisition proposée, selon le dépôt.

La semaine dernière, Reuters a rapporté que Musk était en pourparlers avec de grandes sociétés d'investissement et des particuliers fortunés afin d'obtenir un financement plus important pour son acquisition de Twitter et de réduire la part de sa fortune dans l'opération.