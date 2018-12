Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tesla a indiqué que Larry Ellison , fondateur et directeur de la technologie d'Oracle et Kathleen Wilson-Thompson, responsable des ressources humaines de Walgreens Boots Alliance, rejoindrait son conseil d’administration en tant qu’administrateurs indépendants. Le fabricant de voitures électriques a précisé que Larry Ellison avait acheté 3 millions d’actions Tesla plus tôt cette année.