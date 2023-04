Elon Musk veut lancer un concurrent à ChatGPT

par Hyunjoo Jin et Sheila Dang

SAN FRANCISCO, 17 avril (Reuters) - L'homme d'affaires Elon Musk, qui dirige entre autres Tesla, a annoncé lundi qu'il lancerait une nouvelle plateforme d'intelligence artificielle (IA) appelée "TruthGPT", destinée à concurrencer les services similaires de Microsoft et de Google .

Le milliardaire a précédemment critiqué OpenAI, soutenu par Microsoft et à l'origine du robot conversationnel à sensation ChatGPT, pour avoir "entraîné l'IA à mentir". Selon lui, OpenAI est devenue une organisation "à source fermée" et "à but lucratif", "étroitement alliée à Microsoft".

Il a également accusé Larry Page, cofondateur de Google, de ne pas prendre au sérieux la sécurité de l'IA.

"Je vais lancer quelque chose que j'appelle 'TruthGPT', c'est-à-dire une IA en quête de vérité au plus haut point et qui essaie de comprendre la nature de l'univers", a déclaré Elon Musk lors d'une interview diffusée lundi avec la chaîne de télévision Fox News.

Il a ajouté que TruthGPT "pourrait être la voie la plus sûre" qui serait "peu susceptible d'anéantir l'humanité".

"Il s'agit simplement d'un départ tardif. Mais je vais essayer de créer une troisième option", a déclaré Elon Musk.

Elon Musk, OpenAI, Microsoft et Larry Page n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le mois dernier, un groupe d'experts dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA) a appelé dans une lettre ouverte, signée par Elon Musk, à une pause de six mois dans le développement de systèmes d'IA générative plus puissants que GPT-4, récemment lancé par OpenAI, citant les risques potentiels pour la société et l'humanité.

(Reportages suplémentaires de Krystal Hu et Anna Tong, version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)