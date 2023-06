Bureau Veritas : des changements dans la gouvernance

A l'issue de l'AG du 22 juin, Bureau Veritas indique que son conseil d'administration a décidé la nomination à compter de ce jour d'Hinda Gharbi en tant que directrice générale, succédant à Didier Michaud-Daniel.Aldo Cardoso, après 17 ans passés au sein du conseil, a présenté sa démission de ses fonctions de président et d'administrateur. Le conseil d'administration a décidé la nomination de Laurent Mignon en qualité de président du conseil à compter de ce jour.Le conseil a aussi nommé Pascal Lebard administrateur référent et vice-président du conseil, et Julie Avrane présidente du comité stratégique, succédant à Laurent Mignon . Il a enfin décidé la mise en place d'un comité RSE qui sera présidé par Ana Giros Calpe.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.