Wendel se lance dans la gestion pour compte de tiers

A l’occasion de la publication de ses résultats pour 2022, Wendel a annoncé parmi ses nouvelles orientations stratégiques, qu’il développera un métier de gestionnaire d’actifs pour compte de tiers. « Ce nouveau métier, dont la croissance s’inscrira dans le temps, représentera une nouvelle source de création de valeur, au côté de notre activité d’investisseur de long terme », a déclaré Laurent Mignon , Président du Directoire de la société d’investissement. Wendel suit ainsi notamment l’exemple d’Eurazeo.Au 31 décembre 2022, Wendel affichait un actif net réévalué, qui mesure la valeur de son portefeuille d'actifs, de 7,456 milliards d'euros, soit 167,9 euros par action, en repli de 9,2%. La société d'investissement a expliqué ce repli par la baisse des marchés actions dans la valeur des actifs cotés. En revanche, la valeur des actifs non cotés a progressé de 10% sur l'année, à périmètre constant.Le chiffre d'affaires a augmenté de 15,9% à 8,7 milliard d'euros. Il est en progression de 10,7% en organique. La contribution des filiales consolidées ajustée est de 791 millions d'euros, en croissance de 15,5%.Le résultat net part du groupe s'établit à 656,3 millions d'euros en 2022 contre 1,047 milliard d'euros en 2021." Wendel peut enclencher dès à présent une nouvelle étape de son développement autour d'orientations stratégiques créatrices de valeur pour tous ses actionnaires. Notre ambition est, d'abord, d'investir environ 2 milliards d'euros dans les 24 mois, dans des entreprises en Europe et en Amérique du Nord. Wendel sera un actionnaire actif et influent, œuvrant au plus proche de ses sociétés, afin d'accélérer leur croissance. ", a déclaré le président du directoire, Laurent Mignon La société prévoit des investissements unitaires initiaux de 300 à 600 millions d'euros en Europe de l'Ouest et Amérique du Nord. Elle investira dans des sociétés non cotées, avec une priorité donnée à des participations majoritaires.S'agissant de sa nouvelle politique financière, le dividende sera fixé autour de 2%, en moyenne, de l'actif net réévalué tout en ayant un objectif à minima de stabilité annuelle.Wendel cible par ailleurs un taux de retour moyen aux actionnaires à deux chiffresLe ratio LTV, équivalent au taux d'endettement, est de 5,8% au 31 décembre 2022. La liquidité totale s'élève à 1,7 milliard d'euros au 31 décembre 2022, dont 961 millions de trésorerie disponible et 750 millions d'euros de ligne de crédit (non tirée).Un dividende ordinaire de 3,20 euros par action au titre de l'exercice 2022, en hausse de 6,7%, sera proposé à l'Assemblée générale du 15 juin 2023.