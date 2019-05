PRESSE: Le conseil d'EssilorLuxottica a entériné un compromis sur la gouvernance

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les administrateurs du fabricant de verres correcteurs et d'instruments d'optique EssilorLuxottica ont approuvé dimanche soir un accord transférant une partie des pouvoirs centraux à Laurent Vacherot et Francesco Milleri, respectivement directeur général d'Essilor et directeur général de Luxottica, rapporte le Figaro.

Cet accord vise à apaiser les tensions entre les camps italiens et français qui se sont mutuellement accusés de ne pas respecter les termes de la fusion entre le français Essilor et l'italien Luxottica, effective depuis octobre 2018. Le PDG, Leonardo Del Vecchio, et le vice-PDG, Hubert Sagnières, qui se sont déchirés par voie de presse interposée, devraient ainsi transférer une partie de leurs pouvoirs à Francesco Milleri et Laurent Vacherot.

Ce dernier entrera au conseil d'administration à la place de Bernard Hours, rapporte le Figaro. "Les patrons de Luxottica et d'Essilor n'auront pas de titre de directeur général délégué au niveau du groupe, mais le 'board' [conseil d'administration, ndlr] leur confie la mission d'accélérer l'intégration des deux sociétés et la mise en œuvre des chantiers de synergies", explique le quotidien.

L'accord entre les deux groupes aurait également provoqué l'abandon de l'ensemble des procédures judiciaires entre les deux camps. Delfin, la holding de Leonardo Del Vecchio, qui contrôle 34% du capital du groupe franco-italien, aurait notamment renoncé à l'arbitrage qu'elle avait demandé en mars dernier pour obtenir davantage d'influence.

Cet accord aurait été approuvé à quelques jours de l'assemblée générale, le 16 mai prochain. Plusieurs investisseurs, dont Valoptec, qui représente les salariés d'Essilor, ont soumis des résolutions pour nommer des administrateurs indépendants au conseil d'administration d'EssilorLuxottica.

Contacté par l'agence Agefi-Dow Jones, plusieurs porte-parole d'EssilorLuxottica n'étaient pas disponibles dans l'immédiat pour commenter ces informations.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

