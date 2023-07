Leon Black est le P-DG et co-fondateur d'Apollo Global Management LP, un fonds spécialiste en LBO qui gère plus de 60 milliards de dollars d'actifs essentiellement pour le compte d'investisseurs institutionnels.



Après un diplôme en philosophie et histoire obtenu à Dartmouth College en 1973, Leon Black poursuit ses études et décroche en 1975 un MBA à la Harvard Business School avant de rejoindre en 1977 la banque d'investissement Drexel Burnham Lambert Incorporated, où il sert comme Directeur général, directeur des Fusions & Acquisitions, et co-directeur de la Corporate Finance Department.



Pendant 13 ans, Leon Black popularise les LBO et se taille une réputation en travaillant avec des investisseurs comme Carl Icahn et T. Boone Pickens, en finançant leurs OPA hostiles. Drexel connait une fin catastrophique, son directeur et mentor Michael Milken finira même en prison. Black quant à lui parvient à tirer son épingle du jeu et en sort indemne.



Avec le capital récupéré de Drexel, Leon Black fonde Apollo Management en 1990 avec Joshua Harris et Marc Rowan, également anciens de Drexel. Il fonde également Apollo Investment Corporation ainsi qu'une filiale spécialisée dans l'immobilier baptisée Area Property Partners.



Directeur de Rentals et de Sirius Satellite Radio, Leon Black est également administrateur de l'université de Dartmouth, du musée de d'art moderne et de l'hôpital de Mont Sinai. Il fait également partie du comité consultatif national de JP MorganChase et demeure membre du conseil de FasterCures.





Principales sociétés Apollo Advisors LP Founder Telemundo Group LLC Chairman