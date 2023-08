Fondateur de l'Alzheimers Drug Discovery Foundation, Leonard Alan Lauder est coprésident de la Breast Cancer Research Foundation, membre du Council on Foreign Relations, Inc. et administrateur émérite de l'Université de Pennsylvanie, administrateur fondateur de l'Université de Pennsylvanie et membre du conseil d'administration de cinq autres sociétés. Dans le passé, il a été président-directeur général de Jo Malone Ltd. et directeur de la United States Navy (District of Columbia). Il a obtenu un diplôme de premier cycle à la Wharton School de l'université de Pennsylvanie.

