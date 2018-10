Essilor : devient EssilorLuxottica, le rapprochement finalisé

Géant français de l'optique ophtalmique, Essilor International a annoncé hier soir la finalisation de son rapprochement avec le lunettier italien Luxottica, opération annoncée initialement en janvier 2017. Le nouveau groupe prend ce 2 octobre 2018 le nom d'EssilorLuxottica. Si le code Isin du titre reste inchangé, son mnémonique devient 'EL', en lieu et place d''EI'.Toutes les exigences réglementaires ont maintenant été satisfaites, notamment en ce qui concerne les avals des différents régulateurs de la concurrence. Delfin, holding du patron et fondateur de Luxottica Leonardo Del Vecchio , a apporté à Essilor sa participation majoritaire (62,4%) dans son groupe en date du 1er octobre, ce qui a entraîné l'émission de 139,7 millions d'actions ordinaires Essilor en règlement, et porté le capital à 358,8 millions de titres.A cette date, 'Essilor est devenue la maison-mère de Luxottica et a été renommée EssilorLuxottica', indique le groupe français basé à Charenton-le-Pont.Par la suite, une offre publique d'échange (OPE) sera lancée sur le solde du capital de Luxottica. La participation de Delfin dans EssilorLuxottica, pour l'heure de 38,9%, pourra à son issue être ramenée 'jusqu'à un minimum de 31%'.EssilorLuxottica chiffre les synergies de CA et de coûts du rapprochement entre 420 et 600 millions l'an sur le résultat d'exploitation à moyen terme, 'niveau voué à accélérer à plus long terme.'Son PDG est Leonardo Del Vecchio , flanqué de Hubert Sagnières en tant que vice-président et directeur général délégué, qui 'dispose des mêmes pouvoirs que ceux du PDG'.Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.