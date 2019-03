EssilorLuxottica : le différend prend une tournure judiciaire

Lanterne rouge du CAC 40 avec une baisse de l'ordre de 2%, l'action EssilorLuxottica pâtissait à nouveau de la tournure judiciaire que prend le différend opposant ses deux 'copatrons', Leonardo Del Vecchio et Hubert Sagnières.Dans un communiqué diffusé hier, Delfin, holding de M. Del Vecchio, déclare avoir saisi la Chambre de commerce internationale d'une demande d'arbitrage. Delfin accuse M. Sagnières, ex-patron d'Essilor International disposant des mêmes pouvoirs, au sein d'EssilorLuxottica, que le PDG Leonardo Del Vecchio , de ne pas respecter les termes du traité de fusion, et demande qu'il lui soit enjoint de s'y conformer.'Comme indiqué dans le communiqué de Delfin du 20 mars 2019, ces violations portent sur le non-respect des devoirs de coopération loyale et de bonne foi prévus par l'accord de rapprochement de 2017, entre Essilor et Delfin qui se trouve privée de sa part égale d'autorité dans le management', indique le communiqué de Delfin.Rappelons qu'un conseil d'administration organisé voilà une dizaine de jours n'a pas permis de débloquer la situation.Estimant se conformer au traité, 'Delfin ne peut une nouvelle fois que démentir toute tentative de prise de contrôle d'EssilorLuxottica, qu'elle soit 'rampante' ou 'de fait'', affirme le holding.Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.