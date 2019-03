EssilorLuxottica : perd 5%, la crise de gouvernance empire

La crise de gouvernance à la tête d'EssilorLuxottica ne fait qu'empirer : selon le Figaro, 'la guerre est déclarée' entre le PDG Leonardo Del Vecchio , qui est aussi le premier actionnaire du groupe et le fondateur de Luxottica, et l'ancien patron d'Essilor International, Hubert Sagnières, désormais vice-président et directeur général délégué. Plus forte baisse du CAC 40, l'action EssilorLuxottica abandonne 5% ce matin et revient sur les 100 euros.Citant un communiqué de Delfin, holding de Leonardo Del Vecchio qui détient plus de 30% d'EssilorLuxottica, le quotidien rapporte notamment : 'De tels comportements (attribués à Hubert Sagnières, ndlr) constituent une violation claire de l'accord de rapprochement et des règles de gouvernance de la société'. Un conseil d'administration convoqué lundi n'a pas permis de trouver une solution et Delfin ajoute que 'toutes les possibilités (sont envisagées, ndlr), y compris le recours à la justice.' 'Hubert Sagnières a rompu le pacte signé en 2017', déclare M. Del Vecchio dans les colonnes du Figaro.De l'autre côté, le 'clan Essilor' accuse Leonardo Del Vecchio de vouloir imposer son poulain, Francesco Milleri, en tant que futur directeur général d'EssilorLuxottica, selon une intention exprimée en novembre dernier, bien qu'elle ait été modérée ensuite. Et même si Delfin assure dans son communiqué qu'une prise de contrôle 'rampante' ou 'de fait' d'EssilorLuxottica est 'hors de question'.'En attendant, l'intégration du groupe et la recherche de synergies ont pris du retard, et l'avenir du géant est en jeu', termine le Figaro.Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.