Francesco Caltagirone, 2e actionnaire de Generali, quitte le conseil d'administration

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--L'assureur italien Assicurazioni Generali a annoncé jeudi soir que son deuxième actionnaire le plus important avait démissionné du conseil d'administration, tandis que les administrateurs du groupe sont divisés concernant les orientations du directeur général, Philippe Donnet.

L'homme d'affaires Francesco Gaetano Caltagirone a choisi de se retirer du conseil d'administration en raison de désaccords avec la stratégie du groupe approuvée par le conseil, la manière dont il traite les informations privilégiées et les relations avec les médias et les autres actionnaires importants, a indiqué Generali dans un communiqué.

"Les raisons invoquées ne peuvent qu'être formellement rejetées car la société a toujours mené ses activités selon des critères de transparence absolue et d'équité rigoureuse", a affirmé le président de Generali, Gabriele Galateri di Genola.

Le plus grand assureur italien fait l'objet de conflits internes entre certains membres de son conseil d'administration. Leonardo Del Vecchio, président du lunettier franco-italien EssilorLuxottica, a également exprimé publiquement son souhait de remanier la direction de l'entreprise.

En septembre, Francesco Caltagirone et Leonardo Del Vecchio se sont joints à la fondation bancaire Fondazione CRT pour réclamer une "gestion plus rentable et plus efficace" du groupe d'assurance, les médias italiens citant leur volonté de renforcer ses activités de gestion d'actifs.

La décision de Philippe Donnet d'augmenter les versements de dividendes et de lancer un programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros en décembre a été largement perçue comme un moyen de consolider sa position à la tête de la société.

Francesco Caltagirone et ses sociétés détiennent actuellement une participation de 8,04% dans Generali, a indiqué l'assureur italien, et contrôlent, avec Leonardo Del Vecchio et la CRT 15% du groupe. Le premier actionnaire de Generali, Mediobanca, détient une participation de 17,25%.

January 14, 2022 04:19 ET (09:19 GMT)