E.ON : 2,7 milliards d'euros de résultat net ajusté en 2022

E.ON annonce avoir réalisé 'une solide performance opérationnelle au cours de l'exercice 2022', commente Leonhard Birnbaum , le directeur général. L'EBITDA ajusté augmente à 8,1 milliards d'euros, le résultat net ajusté augmente à 2,7 milliards d'euros.'Le coeur de métier du groupe, à savoir les réseaux d'énergie et les solutions clients, a gagné en pertinence et offre à E.ON des opportunités de croissance supplémentaires', souligne l'entreprise.E.ON prévoit, pour 2023, un EBITDA ajusté du Groupe de 7,8 à 8,0 milliards d'euros et un résultat net ajusté du Groupe de 2,3 à 2,5 milliards d'euros anticipés, ce qui correspond à un bénéfice par action de 88 à 96 centimes. L'entreprise confirme la proposition de dividende de 51 centimes par action pour 2022 et l'objectif d'augmenter le dividende jusqu'à 5 % par an jusqu'en 2027.A l'avenir, E.ON prévoit d'accroître ses investissements dans 'lLa décarbonisation, la transition énergétique et l'expansion des infrastructures qui doivent être massivement accélérées. Pour notre entreprise, cela signifie un grand potentiel de croissance', rappelle Leonhard Birnbaum Et d'annoncer étendre son programme d'investissement à 33 milliards d'euros jusqu'en 2027 ; plus de 95 % de cet investissement doit répondre aux critères de durabilité de la taxonomie de l'UE.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.