EUROPACORP a réduit ses pertes annuelles, les investisseurs apprécient

EuropaCorp (+2,70% à 2,28 euros) s'affiche parmi les plus fortes hausses du SRD après la publication de ses résultats annuels. Le groupe de production de films et séries a terminé son exercice 2017/2018 fin mars avec une perte de 82,5 millions d'euros. Les investisseurs ne lui en tiennent pas rigueur car EuropaCorp a prévenu depuis longtemps qu'il prévoyait de rester dans le rouge cette année. De surcroit, ses pertes ont été réduites par rapport à l'exercice 2016/2017 qui s'était achevé sur une perte de près de 120 millions d'euros.Sur la base d'un chiffre d'affaires annuel déjà publié de 223,7 millions d'euros, la marge opérationnelle du groupe a suivi la même tendance, passant de -69,7 à -20,3 millions d'euros. Son amélioration a été particulièrement sensible sur le second semestre, souligne Gilbert Dupont dans une note. Ce dernier a relevé sa recommandation sur EuropaCorp d'Alléger à Accumuler.L'analyste souligne que cette publication de résultats porte la marque du plan de restructuration initié par EuropaCorp aux Etats-Unis où des résultats décevants au box-office n'ont pas permis de couvrir le montant des investissements nécessaires à l'exploitation de ces films sur ce territoire.Le groupe fondé par Luc Besson récolte également les fruits de son recentrage sur ses activités les plus stratégiques. Ces derniers mois, il s'est désengagé de l'activité de gestion de multiplexes et a réduit la voilure dans l'édition musicale et la production de séries télé en langue française. Au total, EuropaCorp a réalisé 15,9 millions d'euros d'économies sur ses frais généraux sur l'exercice 2017/2018, avant prise en compte du Plan de Sauvegarde de l'Emploi qui impactera l'exercice prochain. Le groupe prévoit de supprimer 22 postes en France, soit un quart environ de sa masse salariale dans l'Hexagone.La société de production va garder le cap de cette restructuration sur l'exercice actuel entamé début avril. Elle a en effet confirmé sa volonté de privilégier les projets de films d'action ou de science-fiction, avec une forte implication de Luc Besson , qui ont fait son succès. Au cours de l'exercice 2017/2018, EuropaCorp a ainsi mis en production des films plus en ligne avec ses succès historiques, qui sortiront à partir de l'exercice 2018/2019.