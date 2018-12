EUROPACORP en quête de partenaires

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Europacorp (-0,81% à 1,22 euro) pourrait se diriger vers une restructuration de la dette avec l’assistance du tribunal de commerce, selon Les Echos. Le quotidien évoque quatre partenaires stratégiques potentiels, français et américains, qui seraient intéressés "notamment par les capacités de production du groupe et talent de Luc Besson , ainsi que par le catalogue de films, valorisé 144 millions d’euros dans le rapport financier du groupe pour la fin de l’exercice clos en mars".La banques d'affaires Messier Maris & Associés a été mandatée dans la recherche de partenaires en replacement de JP Morgan, alors que l'endettement financier net du groupe atteignait 235,2 millions à fin mars 2018, et 120 millions devront être remboursés en 2019.De son côté le groupe déclare ne pas avoir saisi le tribunal de commerce et n'être pas en cessation de paiement, "aucune projection de trésorerie ne remet en cause la continuité de l'exploitation pour les mois à venir".Une nouvelle qui arrive alors qu'Europacorp a décidé de ne plus assurer seul la distribution de ses films en France. Dans ce cadre, la société de Luc Besson a conclu un accord de distribution avec Pathé Films, aux termes duquel trois films produits ou co-produits par Europacorp seront co-distribués pour la France sur une période de trois ans.Cet accord sera appliqué aux deux prochains films du studio, "Anna" de Luc Besson et "Nous finirons ensemble" de Guillaume Canet. A savoir que les modalités de ce partenariat seront décidées film par film.Selon un porte-parole de d'Europacorp interrogé par Les Echos, il n'était plus intéressant pour le groupe d'avoir une structure de distribution intégrée ; "Cela nous permet de réduire nos coûts, et d'être partenaires d'un grand distributeur qui assurera la meilleure sorte possible de nos films" explique-t-il.Cet accord intervient après la cession du catalogue de films de patrimoine Roissy Films à Gaumont en septembre 2018.