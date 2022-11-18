Le CA d'EDF recommande Luc Remont en qualité de PDG

18 novembre (Reuters) - Electricite de France SA
:
* NOMINATION AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET
PROPOSITION
CONCERNANT LA NOMINATION DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL D'EDF
* A DÉCIDÉ DE COOPTER LUC RÉMONT EN QUALITÉ
D'ADMINISTRATEUR, EN
REMPLACEMENT DE FRANÇOIS DELATTRE, POUR LA DURÉE RESTANT À
COURIR DU MANDAT DE CE DERNIER
* LE REMPLACEMENT DURERA JUSQU'À L'ISSUE DE L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES QUI SERA APPELÉE À STATUER SUR LES
COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2024
* CETTE NOMINATION SERA SOUMISE POUR RATIFICATION À LA
PROCHAINE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES D'EDF
* LE CA A PAR AILLEURS DÉCIDÉ DE PROPOSER AU PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE LA NOMINATION DE LUC RÉMONT EN QUALITÉ DE
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL D'EDF
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(Gdansk Newsroom)