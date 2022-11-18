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Luc Remont

Age : 53
Pays de résidence : Non renseigné
Principales sociétés : Worldline SA
Biographie : M. Luc Remont est un administrateur indépendant de Worldline SA. Il est membre du conseil d'administ...

Le CA d'EDF recommande Luc Remont en qualité de PDG

18/11/2022 | 19:02
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18 novembre (Reuters) - Electricite de France SA :

* NOMINATION AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET PROPOSITION CONCERNANT LA NOMINATION DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL D'EDF

* A DÉCIDÉ DE COOPTER LUC RÉMONT EN QUALITÉ D'ADMINISTRATEUR, EN REMPLACEMENT DE FRANÇOIS DELATTRE, POUR LA DURÉE RESTANT À COURIR DU MANDAT DE CE DERNIER

* LE REMPLACEMENT DURERA JUSQU'À L'ISSUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES QUI SERA APPELÉE À STATUER SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2024

* CETTE NOMINATION SERA SOUMISE POUR RATIFICATION À LA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES D'EDF

* LE CA A PAR AILLEURS DÉCIDÉ DE PROPOSER AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE LA NOMINATION DE LUC RÉMONT EN QUALITÉ DE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL D'EDF Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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