PRESSE: Renault veut aller vite sur son projet de scission entre électrique et thermique

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur automobile Renault compte avancer vite sur son potentiel projet de scission entre ses activités thermiques et électriques et prévoit de faire un premier grand point en interne sur ce sujet en juillet, a rapporté jeudi Reuters, citant des sources proches du dossier.

"Malgré l'inconnue russe, Luca de Meo veut aller vite sur les deux entités", a déclaré une des sources citées par l'agence.

Renault avait annoncé lors de la publication de ses résultats annuels, en février, étudier l'opportunité de rassembler, d'une part, ses activités et technologies 100% électriques dans une entité spécifique en France, et d'autre part, de réunir les activités thermiques et hybrides basées hors de France dans une autre entité. La direction du constructeur avait indiqué qu'elle donnerait plus de détails sur ce projet à l'occasion de la journée investisseurs du groupe, prévue à l'automne.

Selon Reuters, des groupes de travail assistés par des consultants planchent sur la création de ces deux entités, ayant pour nom de code "Ampère" pour la partie électrique et "Horse" pour les activités thermiques et hybrides. Cette dernière structure pourrait nouer un ou plusieurs partenariats extérieurs.

Toujours selon l'agence, le directeur général de Renault, Luca de Meo, aurait par ailleurs demandé en interne un effort supplémentaire sur les coûts, sans pour autant arrêter des projets en cours, pour compenser l'impact financier de la Russie. Renault a fin mars suspendu ses activités industrielles dans ce pays, qui représente 9,9% de son chiffre d'affaires, et indiqué qu'il évaluait ses options concernant sa participation de 68% dans le constructeur automobile russe Avtovaz. Il avait alors abaissé ses objectifs financiers annuels.

Contactée par l'agence Agefi-Dow Jones, une porte-parole de Renault n'a pas commenté ces informations, déclarant toutefois que "toutes les options étaient sur la table" concernant le projet de séparation des activités du groupe.

Plusieurs analystes ont rapporté dans des notes publiées la semaine dernière que la direction avait, lors d'une réunion avec les intermédiaires financiers, évoqué la possibilité d'introduire en Bourse la structure dédiée aux activités électriques. L'entité regroupant les technologies thermiques et hybrides pourraient également être rapprochée des activités d'un partenaire, selon ces notes.

La porte-parole de Renault n'a pas non plus commenté ces dernières informations.

