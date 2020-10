Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a réitéré sa recommandation Surpondérer et son objectif de cours de 32 euros sur le titre Renault, suite à l’interview accordée par Luca de Meo , le nouveau directeur général, au média espagnol El Pais. Le broker en retient notamment que le groupe au losange présentera son plan stratégique à 8 ans en janvier prochain et que les processus de collaboration entre Renault et Nissan seront simplifiés. L’analyste relève également qu’au cours des huit dernières semaines, Luca de Meo a annulé 9 programmes automobiles tout en créant six nouveaux sur des segments attractifs.