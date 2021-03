RENAULT : Nicolas Maure bientôt directeur général des opérations sur le territoire Russie et CEI

À compter du 1er mai prochain, Nicolas Maure, actuellement directeur du Turnaround et membre du Board of Management (BoM), sera nommé directeur général des opérations du groupe Renault sur le territoire Russie et CEI. Il est rattaché à Luca de Meo , le directeur général du groupe au losange. « En Russie, aujourd’hui deuxième marché du groupe en volumes de production et de ventes avec les marques Renault et LADA, la Renaulution est en marche. Nous nous concentrons sur la création de valeur et le développement de synergies au bénéfice de nos marques », a commenté Luca de Meo " Face à ce défi, l'expérience de Nicolas Maure et sa connaissance du territoire Russie et CEI seront un atout. La mission Turnaround, pilotée par Nicolas depuis septembre 2020 avec comme enjeu la génération de cash et le retour à la profitabilité dès 2023, reste une priorité absolue pour l'entreprise ", a ajouté le dirigeant.