Luca de Meo Nationalité : Italien Date de naissance : 13/06/1967 Principales sociétés : Renault SA Biographie : Né à Milan le 13 juin 1967, Luca de Meo est le président de Seat, une des nombreuses filiales du gro... » Lire la suite Renault: Nicolas Maure devient vice-président exécutif, en charge du redressement 0 04/09/2020 | 18:19 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur automobile Renault a annoncé vendredi la nomination de Nicolas Maure au poste de vice-président exécutif, en charge de son redressement ("chief turnaround officer"). Le responsable aura pour mission de contribuer au "redressement de la performance du groupe et son retour à un niveau satisfaisant de profitabilité d'ici à 2022", a déclaré Luca de Meo, directeur général de Renault, cité dans un communiqué. Pour ce faire, il devra "proposer et piloter un plan d'actions visant d'une part une réduction majeure de nos coûts fixes et variables, et d'autre part la génération de revenus et de cash, dès à présent", a ajouté Luca de Meo. Nicolas Maure continuera par ailleurs à assurer la direction des opérations de Renault dans la région Eurasie, un poste qu'il occupe depuis le 1er janvier 2018. Il devient membre du comité exécutif du groupe. Renault avait dévoilé en mai dernier un plan de réductions de ses coûts fixes de plus de 2 milliards d'euros d'ici à 2022, dont 600 millions d'euros cette année, qui se traduira par la suppression de près de 15.000 postes dans le monde. Plombé par l'arrêt pendant plusieurs semaines de ses activités industrielles et commerciales et par la contribution fortement négative de Nissan à ses résultats, le groupe a essuyé une perte nette de 7,3 milliards d'euros au premier semestre. Arrivé à la tête du groupe le 1er juillet, Luca di Meo prépare un nouveau plan stratégique qui sera présenté au plus tard en janvier 2021. -François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH Agefi-Dow Jones The financial newswire Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv RENAULT 4.46% 24.45 -44.51% 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Dernières actualités sur Luca de Meo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Suiv.