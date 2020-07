Luca de Meo Nationalité : Italien Date de naissance : 13/06/1967 Principales sociétés : Renault SA Biographie : Né à Milan le 13 juin 1967, Luca de Meo est le président de Seat, une des nombreuses filiales du gro... » Lire la suite Renault a perdu 7,3 milliards d'euros au S1, plombé par la crise et par Nissan 0 30/07/2020 | 07:43 Envoyer par e-mail :

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur automobile Renault a publié jeudi une lourde perte au titre du premier semestre, plombé par l'arrêt pendant plusieurs semaines de ses activités industrielles et commerciales provoqué par la pandémie de coronavirus et par la contribution de Nissan à ses résultats. "La situation est sans précédent, elle n'est pas sans appel", a affirmé Luca de Meo, directeur général de Renault, cité dans un communiqué. Sur l'ensemble du premier semestre, Renault a essuyé une perte nette part du groupe de 7,3 milliards d'euros, contre un bénéfice de 970 millions d'euros sur la même période de 2019. Le résultat net du groupe a notamment pâti d'une contribution négative des résultats de Nissan de 4,8 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires s'est établi à 18,4 milliards d'euros, en baisse de 34,3% sur un an en données publiées et de 32,9% à taux de change constants. Le chiffre d'affaires de l'automobile hors Avtovaz a de son côté reculé de 36,6%, à 15,7 milliards d'euros. La marge opérationnelle du groupe s'est inscrite à -1,2 milliard d'euros, soit 6,5% du chiffre d'affaires, contre une marge opérationnelle positive de 1,65 milliard d'euros sur les six premiers mois de 2019. La marge opérationnelle a été notamment pénalisée par la baisse des volumes et des ventes aux partenaires qui ont eu un impact négatif de 2,08 milliards d'euros. La perte d'exploitation s'est établie à 2 milliards d'euros, contre un résultat d'exploitation de 1,5 milliard d'euros un an plus tôt. Selon un consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur une perte nette de 5,3 milliard d'euros, sur une perte d'exploitaiton de 1,2 milliard d'euros et sur un chiffre d'affaires de 17,7 milliards d'euros. Le free cash-flow opérationnel de l'automobile a été négatif à hauteur de 6,4 milliards d'euros. Concernant ses perspectives, Renault a indiqué "ne pas être en mesure de fournir une prévision de résultat fiable pour l'exercice", compte tenu des incertitudes pesant sur la situation sanitaire. Le groupe avait suspendu en mars ses précédents objectifs 2020. Renault a toutefois confirmer vouloir réduire ses coûts fixes de 600 millions d'euros cette année, soit 30% du plan de reduction de coûts fixes de plus de 2 milliards d'euros sur trois ans, dévoilé en mai. Ce plan se traduira par la suppression de près de 4.600 postes en France et plus de 10.000 postes dans le reste du monde. Renault travaille désormais à un nouveau plan stratégique qui doit être présenté d'ici à la fin 2020 ou début 2021 par son nouveau directeur général, Luca de Meo, arrivé le 1er juillet à la tête du groupe. "Avec l'ensemble des équipes dirigeantes et les collaborateurs du groupe, nous nous mobilisons pour corriger notre trajectoire avec une stricte discipline qui ira au-delà de la réduction de nos coûts fixes", a affirmé jeudi Luca de Meo. "Préparer l'avenir c'est aussi bâtir notre stratégie de développement, et nous y travaillons activement. J'ai toute confiance en la capacité du groupe à rebondir", a ajouté le dirigeant. -Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV -COMMUNIQUES FINANCIERS DE RENAULT: https://group.renault.com/finance/ Agefi-Dow Jones The financial newswire Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv RENAULT -7.07% 22.31 -43.14%