Renault a renoué avec les bénéfices au S1 malgré les puces

PARIS (Reuters) - Renault a annoncé vendredi avoir renoué avec les bénéfices au premier semestre, les fruits du plan drastique d'économies du groupe au losange ayant éclipsé la dégradation de la situation en matière d'approvisionnement en puces.

Le constructeur automobile français a dégagé un bénéfice net, part du groupe, de 354 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, après avoir accusé une perte record de 7,3 milliards un an plus tôt.

"Ces résultats sont les fruits de notre plan stratégique Renaulution, axé sur la rentabilité", a déclaré le directeur général de Renault Luca de Meo cité dans un communiqué. "Ils ne marquent que la première étape de notre redressement qui devrait s'accélérer avec l'arrivée des nouveaux véhicules en préparation."

Le groupe, qui devrait atteindre en 2021 avec un an d'avance son objectif de deux milliards d'euros de réduction des coûts fixes, a également presque renoué avec un free cash flow opérationnel de l'automobile positif.

Au premier semestre, celui-ci est ressorti à -70 millions d'euros, à comparer avec une hémorragie de plus de six milliards d'euros sur la période identique de 2020.

Tournant le dos aux ambitions de volumes de son prédecesseur Carlos Ghosn, Luca de Meo met résolument l'accent sur les modèles et les marchés les plus rentables. Cette politique a permis au groupe d'afficher un effet prix net à nouveau record au premier semestre (+8,7% sur le chiffre d'affaires), qui a même atteint 11,5% sur le seul deuxième trimestre, grâce à des nouveautés comme le crossover compact Arkana.

Fort de cette confiance retrouvée, Renault a dit viser une marge opérationnelle annuelle du même ordre qu'au premier semestre (2,8% contre -6,5% un an plus tôt), malgré les incertitudes persistantes et la crise des approvisionnements de semi-conducteurs qui devrait le priver de la production d'environ 200.000 véhicules sur l'année, un impact deux fois plus sévère sur les volumes qu'initialement prévu.

Au cours d'une téléconférence avec les analystes financiers, Luca de Meo a souligné que l'ambition en matière de marge signifiait que le groupe était en avance de deux ans et demi sur l'objectif du plan de redressement "Renaulution", qui vise plus de 3% de marge d'ici 2023 puis plus de 5% d'ici 2025.

A la Bourse de Paris, l'action Renault gagnait plus de 3% dans les premiers échanges, en tête du CAC 40, qui reculait de 0,4% au même moment.

