Renault envisage d'introduire en Bourse ses activités électriques

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Renault étudie une potentielle introduction en Bourse de ses activités électriques, a indiqué mercredi à l'agence Agefi-Dow Jones une porte-parole du constructeur automobile, citant des propos tenus la veille par le directeur général du groupe, Luca de Meo.

"Une cotation [de ces activités] est possible mais cela reste du conditionnel", a indiqué la porte-parole, se référant aux déclarations de Luca de Meo lors d'un évènement organisé par le Journal de l'Automobile. "L'objectif est de créer de la valeur, de mieux valoriser nos actifs", a-t-elle poursuivi. La porte-parole a souligné que le groupe étudiait toutes les options pour parvenir à cet objectif.

Renault avait annoncé lors de la publication de ses résultats annuels, en février, étudier l'opportunité de rassembler, d'une part, ses activités et technologies 100% électriques dans une entité spécifique en France, et d'autre part, de réunir les activités thermiques et hybrides basées hors de France dans une autre entité.

Cette dernière entité pourrait être ouverte à Nissan ou à d'autres investisseurs à long terme, a également indiqué la porte-parole du groupe, citant là encore les déclarations de Luca de Meo.

Renault doit fournir davantage de précisions sur ce projet de séparation de ses activités à l'occasion d'une journée investisseurs prévue à l'automne.

April 13, 2022 02:42 ET (06:42 GMT)