Renault : perspectives favorables et retour du dividende

Renault est pratiquement stable à 43,11 euros après la publication de comptes 2022. Le constructeur automobile gagne 37% depuis le 1er janvier 2023, affichant la seconde meilleure performance du CAC 40. Les derniers mois ont été marqués par les rumeurs sur la refondation de l’Alliance avec Nissan, dont les détails ont été présentés la semaine dernière.Si son résultat net a replongé dans le rouge en raison de sa sortie du marché russe, sa performance opérationnelle s'est améliorée, et le constructeur automobile a fait part de son intention de verser de nouveau un dividende, une pratique interrompue depuis 2019.Le constructeur automobile a essuyé une perte nette, part du groupe, de 338 millions d'euros contre un profit de 888 millions d'euros en 2021. Son départ de Russie lui a coûté 2,3 milliards d'euros.Le constructeur a mis en avant le doublement de son taux de marge opérationnelle à 5,6 % du chiffre d'affaires contre 2,8% en 2021, en amélioration de 1,4 milliard d'euros par rapport à 2021. Renault a profité de sa politique commerciale privilégiant la valeur au volume. Il souligne également la progression de 11,4% du chiffre d'affaires du groupe, à 46,4 milliards d'euros." Les fondamentaux du groupe ont été assainis en profondeur et nous ne reviendrons pas en arrière " a déclaré le Directeur général, Luca de Meo Renault peut ainsi verser de nouveau un dividende, qui s'élèvera à 0,25 euro par action au titre de l'exercice 2022 s'élève à 0,25 euro. Il serait intégralement versé en numéraire et sera soumis à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires le 11 mai 2023. La date de détachement du dividende est prévue le 17 mai 2023 et sa mise en paiement le 19 mai 2023.Comme annoncé lors du Capital Market Day, la politique de dividende prévoit une augmentation progressive et disciplinée du taux de distribution jusqu'à 35 % du résultat net – part du groupe, à moyen terme. Pour ce faire, le groupe devra atteindre sa 1ère priorité : le retour à une notation financière " investment grade "." Cette performance reflète l'énergie et l'engagement des équipes de Renault Group alors même que nous avons fait face à de forts vents contraires liés à la cession de l'activité en Russie, à la crise des semi-conducteurs et à l'inflation des coûts " a déclaré le CEO groupe, Luca de Meo Cette année, le constructeur automobile vise une marge opérationnelle groupe supérieure ou égale à 6 % et un free cash-flow opérationnel de l'Automobile supérieur ou égal à 2 milliards d'euros. Ce dernier avait atteint le niveau record de 2,1 milliards en 2022. Le consensus s'élevait à 5,5% pour la marge opérationnelle. UBS anticipe ainsi un relèvement de 5% à 10% du consensus.